Nahverkehr in Hessen steht still

Frankfurt (dpa/lhe) - In Hessen steht an diesem Freitag der Nahverkehr vielerorts still: Millionen Fahrgäste müssen heute mit erheblichen Einschränkungen bei Straßenbahnen, U-Bahnen und Bussen rechnen. Die Gewerkschaft Verdi hat deutschlandweit für den heutigen Tag rund 35.000 Beschäftigte in mehr als 30 Verkehrsunternehmen zu Warnstreiks aufgerufen, wie sie mitteilte.