Verdi-Warnstreik: Busse und Bahnen fahren nicht

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Nahverkehr steht in Baden-Württemberg vielerorts still: Millionen Fahrgäste des ÖPNV müssen heute mit großen Einschränkungen bei Straßenbahnen, U-Bahnen und Bussen rechnen. Die Gewerkschaft Verdi rief in Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg, Heilbronn, Esslingen, Konstanz und Baden-Baden die Beschäftigten zum ganztägigen Warnstreik auf, wie ein Sprecher mitteilte. Gleichfalls sei Ulm betroffen. Der Ausstand solle bis Betriebsschluss andauern.