Lokführerstreik endet - ÖPNV-Warnstreik startet

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Reisende in Hessen müssen sich auch nach dem Ende des Lokführerstreiks bei der Bahn in der Nacht zum Mittwoch (2.00 Uhr) vielerorts auf Einschränkungen einstellen. Auf den GDL-Streik folgt in Frankfurt, Wiesbaden, Kassel und Gießen ein dreitägiger Ausstand im öffentlichen Nahverkehr. Dazu hatte die Gewerkschaft Verdi aufgerufen. Der Ausstand soll mit der Frühschicht am Mittwoch starten und bis zum Ende der Spätschicht am Freitag andauern. Dadurch kann es bis in die Nacht zum Samstag Einschränkungen geben.