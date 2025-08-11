Weltkriegsbombe Blindgänger in Gießen entschärft In Gießen wird eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Am Abend gibt es schließlich die Entwarnung. 11.08.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Christian Lademann/dpa Mehr als 1.500 Menschen waren laut Stadt betroffen. Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Kriegsfolgen Fliegerbombe in Gießen entdeckt - Evakuierung läuft Eine 500 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe macht im Gießener Stadtteil Wieseck eine sofortige Evakuierung notwendig. Noch im Tagesverlauf soll die Bombe entschärft werden. 11.08.2025 Blindgänger Weltkriegsbombe in Frankfurt entschärft Im Frankfurter Nordosten wird eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Am Abend gibt die Feuerwehr Entwarnung. 07.08.2025 Notfälle Weltkriegsbombe im Hamburger Schanzenviertel entschärft Rund 5000 Menschen müssen im Hamburger Schanzenviertel ihre Wohnungen verlassen. Doch die Entschärfung einer Weltkriegsbombe verzögert sich - erst am frühen Morgen gibt die Polizei Entwarnung. 18.07.2023 Darmstadt Bei Bauarbeiten entdeckt: Weltkriegsbombe entschärft Am Morgen entdeckt - am Abend entschärft. Ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg hat am Montag den Alltag mehrerer Tausend Menschen in Darmstadt beeinträchtigt. 05.06.2023 Blindgänger Erneut Weltkriegsbombe in Hanau gefunden und entschärft 09.05.2023