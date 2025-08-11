Weltkriegsbombe

Blindgänger in Gießen entschärft

In Gießen wird eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Am Abend gibt es schließlich die Entwarnung.

Mehr als 1.500 Menschen waren laut Stadt betroffen. Foto: Christian Lademann/dpa
Foto: Christian Lademann/dpa
