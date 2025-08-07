Blindgänger Weltkriegsbombe in Frankfurt gefunden Im Frankfurter Nordosten wird eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Sie muss gesprengt werden. 07.08.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Friso Gentsch/dpa Rund 2.500 Anwohner sind betroffen. (Symbolbild) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Kriegsrelikt Weltkriegsbombe im zweiten Anlauf gesprengt Die Waldau am Rande des Stuttgarter Talkessels ist gerade am Wochenende ein beliebtes Ziel für Ausflügler. Nun knallte es dort laut. 06.04.2025 Hessen Frankfurt: Bombe am Flughafen erfolgreich gesprengt Entwarnung und Rückkehr zum Normalbetrieb: Auf dem Gelände des Frankfurter Flughafen war eine Weltkriegsbombe gefunden worden. 08.06.2024 Notfälle Weltkriegsbombe in Hanau kurz nach Fund gesprengt 04.03.2024 Notfälle Weltkriegsbombe in Kassel erfolgreich gesprengt 11.08.2023 Weiterstadt Weltkriegsbombe gefunden: Entschärfung am Mittwoch In Weiterstadt wird am Mittwoch eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Das bleibt nicht folgenlos. 21.03.2023