Weltkriegsbombe in Frankfurt gefunden

Im Frankfurter Nordosten wird eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Sie muss gesprengt werden.

Rund 2.500 Anwohner sind betroffen. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa
