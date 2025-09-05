Entschärfung Weltkriegsbombe in Frankfurt entdeckt Auf einem Industriegelände wird ein Blindgänger gefunden. Er muss noch heute entschärft werden. 05.09.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Swen Pförtner/dpa Blindgänger in Frankfurt entdeckt. (Archivbild) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Weltkriegsbombe Blindgänger in Gießen entschärft In Gießen wird eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Am Abend gibt es schließlich die Entwarnung. 11.08.2025 Blindgänger Weltkriegsbombe in Frankfurt entschärft Im Frankfurter Nordosten wird eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Am Abend gibt die Feuerwehr Entwarnung. 07.08.2025 Kriegsfolgen Weltkriegsbombe in Hanau entschärft Unweit des Hauptbahnhofs in Hanau wurde eine Weltkriegsbombe gefunden. Viele Anwohner mussten ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Auch der Bahnverkehr war betroffen. 15.01.2025 Weltkriegsbombe Blindgänger in Düsseldorf entschärft Es kam zu Verzögerung bei der Flugabfertigung, auch Straßen wurden gesperrt - die Entschärfung einer Bombe in der Nähe des Düsseldorfer Flughafens war erfolgreich. 21.09.2023 Weiterstadt Weltkriegsbombe gefunden: Entschärfung am Mittwoch In Weiterstadt wird am Mittwoch eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Das bleibt nicht folgenlos. 21.03.2023