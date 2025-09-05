Entschärfung

Weltkriegsbombe in Frankfurt entdeckt

Auf einem Industriegelände wird ein Blindgänger gefunden. Er muss noch heute entschärft werden.

Blindgänger in Frankfurt entdeckt. (Archivbild) Foto: Swen Pförtner/dpa
Blindgänger in Frankfurt entdeckt. (Archivbild)
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Blindgänger in Gießen entschärft
Weltkriegsbombe

Blindgänger in Gießen entschärft

In Gießen wird eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Am Abend gibt es schließlich die Entwarnung.

11.08.2025

Weltkriegsbombe in Frankfurt entschärft
Blindgänger

Weltkriegsbombe in Frankfurt entschärft

Im Frankfurter Nordosten wird eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Am Abend gibt die Feuerwehr Entwarnung.

07.08.2025

Weltkriegsbombe in Hanau entschärft
Kriegsfolgen

Weltkriegsbombe in Hanau entschärft

Unweit des Hauptbahnhofs in Hanau wurde eine Weltkriegsbombe gefunden. Viele Anwohner mussten ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Auch der Bahnverkehr war betroffen.

15.01.2025

Blindgänger in Düsseldorf entschärft
Weltkriegsbombe

Blindgänger in Düsseldorf entschärft

Es kam zu Verzögerung bei der Flugabfertigung, auch Straßen wurden gesperrt - die Entschärfung einer Bombe in der Nähe des Düsseldorfer Flughafens war erfolgreich.

21.09.2023

Weiterstadt

Weltkriegsbombe gefunden: Entschärfung am Mittwoch

In Weiterstadt wird am Mittwoch eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Das bleibt nicht folgenlos.

21.03.2023