Bombenentschärfung in Wiesbaden hat begonnen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Entschärfung der in Wiesbaden gefundenen Bombe hat am Mittwochmittag mit 90-minütiger Verspätung begonnen. Erkenntnisse zum Verlauf der Arbeiten lägen bislang nicht vor, sagte ein Polizeisprecher. Bei der Evakuierung des Gebiets im Stadtteil Biebrich hatte es Probleme gegeben, da etwa 400 der betroffenen rund 10 000 Menschen bis zur gesetzten Frist am Morgen ihre Häuser nicht verlassen hatten. Zudem wurden erst im Laufe des Vormittags weitere 90 Betroffene gemeldet, die einen Krankentransport benötigten. Die Einsatzkräfte kontrollierten vor der Entschärfung des 500 Kilogramm schweren Blindgängers auch mit Wärmebildkameras, ob die Sperrzone menschenleer war.