Weltkriegsbombe unweit des Frankfurter Flughafens entschärft

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Spezialisten haben in der Nähe des Frankfurter Flughafens am späten Montagabend eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Die Autobahn 5 zwischen dem Frankfurter Kreuz und der Anschlussstelle Zeppelinheim war deshalb für etwa eine halbe Stunde in beide Richtungen komplett gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Umleitungen seien ausgeschildert gewesen.