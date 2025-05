Evakuierung nach Bombenfund in Kassel angelaufen

Kassel (dpa/lhe) - Nach dem Fund einer 50 Kilogramm schweren Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist in Kassel die Evakuierung des betroffenen Stadtteils angelaufen. Wie die Stadtverwaltung auf ihren Social-Media-Kanälen weiter mitteilte, wurde rund um den Fundort auf dem Bahngelände im Stadtteil Rothenditmold ein Sicherheitsradius von etwa 500 Metern errichtet. Rund 2.700 Menschen, die in diesem Bereich leben, sollen in Sicherheit gebracht werden.