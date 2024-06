Blitz schlägt in Wohnhaus ein: 100.000 Euro Schaden

Büdingen (dpa/lhe) - Ein durch einen Blitzschlag ausgelöster Brand in einem leerstehenden Wohnhaus hat in Büdingen (Wetteraukreis) für einen Sachschaden von ungefähr 100.000 Euro gesorgt. Gemeldet worden sei das Feuer am frühen Mittwochabend, sagte ein Sprecher der Polizei Mittelhessen. Die Feuerwehr habe diesen innerhalb von zwei Stunden löschen können. Der Rauch sei außerdem in eine nahe stehende Klinik gezogen. Die Feuerwehr habe diese vorsorglich gelüftet. Es habe jedoch niemand das Gebäude verlassen müssen.