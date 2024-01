Nach Brand in leerstehendem Haus: Schaden von 150.000 Euro

Freigericht (dpa/lhe) - Der Brand eines leerstehenden Reihenhauses in Freigericht (Main-Kinzig-Kreis) hat einen Sachschaden von 150.000 Euro verursacht. Nachbarinnen und Nachbarn seien am Mittwochabend auf den Brand aufmerksam geworden und hätten die Feuerwehr alarmiert, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Südosthessen am frühen Donnerstagmorgen. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer demnach schnell löschen. Verletzt worden sei niemand. Weshalb das Haus in Brand geriet, war zunächst unklar.