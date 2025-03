Brand einer Scheune - 150.000 Euro Schaden

Crailsheim (dpa/lsw) - Bei einem Scheunenbrand in Crailsheim (Landkreis Schwäbisch Hall) ist ein Sachschaden von etwa 150.000 Euro entstanden. Das Feuer brach aus bislang unbekannten Gründen in der Nacht zum Montag in der landwirtschaftlich genutzten Scheune aus, teilte die Polizei mit. In ihr befanden sich Tiere, darunter mehrere Hasen und eine Ziege, die bei dem Brand starben. Auch landwirtschaftliche Geräte wurden beschädigt. Menschen wurden demnach keine verletzt.