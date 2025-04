Scheune brennt nieder – 400.000 Euro Schaden

Königsbronn (dpa/lsw) - Beim Brand einer Scheune ist Schaden in Höhe von 400.000 Euro entstanden. Das teilte die Polizei mit. Die Scheune, die auf dem Grundstück einer Gaststätte in Königsbronn (Kreis Heidenheim) stand, war am Montag niedergebrannt. In der Scheune befanden sich laut Polizei Vorräte, zwei Kühlhäuser, eine Werkstatt und eine Altpapieranlage.