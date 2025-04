Fünf Verletzte und 400.000 Euro Schaden bei Gebäudebrand

Aschaffenburg (dpa/lby) - Bei einem Brand in einem Wohnhaus und einer Scheune in Aschaffenburg sind fünf Menschen verletzt worden und ein geschätzter Schaden von 400.000 Euro entstanden. Das Feuer sei am Freitagabend aus zunächst unklarer Ursache vermutlich in der Scheune ausgebrochen, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Flammen griffen demnach auf das gesamte benachbarte Wohnhaus über. Fünf Menschen hätten leichte Rauchvergiftungen erlitten. Das Gebäude sei nun vorerst nicht mehr bewohnbar.