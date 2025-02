Zwei Verletzte nach Gebäudebrand – 300.000 Euro Schaden

Grosselfingen (dpa/lsw) - Zwei Menschen sind bei Löschversuchen in ihrem Haus im Zollernalbkreis teils schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war das Bauernhaus in Grosselfingen aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache in Brand geraten. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein vergessener Topf mit Fett auf dem Herd das Feuer ausgelöst haben.