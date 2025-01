Einsatzkräfte sind am Sonntagmittag zu einem Feuer in den Weinheimer Ortsteil Oberflockenbach ausgerückt. Wie Thomas Keller, stellvertretender Feuerwehrkommandant, vor Ort in der Götzstraße erklärte, war es gegen 12 Uhr zu einem Brand in der Küchenzeile eines Hauses gekommen.