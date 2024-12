Nach Brand in Weinheimer Ortsteil: Einfamilienhaus unbewohnbar

In Ritschweier ist es am Montagnachmittag gegen 15 Uhr in der Bergwaldstraße zu einem Kellerbrand mit erheblichem Schaden gekommen. Wie Feuerwehrkommandant Ralf Mittelbach vor Ort erklärt, ist die Immobilie zunächst unbewohnbar. "Die Bewohner haben erst versucht, den Brand selbst zu löschen", sagt Mittelbach. Die Folge: Sie mussten wegen des Verdachts einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden.