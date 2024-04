Zwei Gebäude in Brand: Löscharbeiten bis in die Abendstunden

Kassel (dpa/lhe) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist in Wolfhagen-Nothfelden (Landkreis Kassel) ein verheerendes Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, stehen momentan ein Wohnhaus und eine angrenzende Drechslerei in Flammen. Die Polizei und die Feuerwehr wurden um 3:16 Uhr alarmiert und sind seitdem mit einer hohen Anzahl an Kräften vor Ort.