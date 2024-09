Polizisten bemerken Gebäudebrand während Einsatz wegen Ruhestörung

In den frühen Morgenstunden des Samstag (21. September) ist es in Hirschberg zu einem Gebäudebrand in der "Landstraße" im Ortsteil Großsachsen gekommen. Wie die Polizei berichtet, wurden gegen 4 Uhr zunächst Beamte wegen einer Ruhestörung nach Großsachsen gerufen. Während der Sachverhaltsklärung nahmen die Polizisten in der betroffenen Veranstaltungsörtlichkeit eine Rauchentwicklung wahr.