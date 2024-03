150.000 Euro Schaden bei Brand in Mehrfamilienhaus

Kassel (dpa/lhe) - Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Niestetal-Heiligenrode (Landkreis Kassel) ist eine Wohnung im Untergeschoss vollkommen ausgebrannt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, bemerkte ein in dem Drei-Parteien-Haus wohnender Mann am Mittwochnachmittag eine starke Rauchentwicklung im Untergeschoss. Eigene Löschversuche schlugen fehl. Als die alarmierten Feuerwehr- und Polizeikräfte eintrafen, hatten bereits alle anwesenden Bewohner das Haus verlassen können. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 150.000 Euro. Ermittler suchen jetzt nach der Brandursache.