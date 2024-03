Verdacht auf Brandstiftung: 150.000 Euro Schaden bei Brand

Sinntal (dpa/lhe) - Bei einem möglicherweise vorsätzlich gelegten Brand in einer Scheune im Main-Kinzig-Kreis ist ein Schaden von rund 150.000 Euro entstanden. Als die Feuerwehr am späten Donnerstagabend zum Einsatzort in Sinntal-Sannerz kam, stand die Holzscheune bereits lichterloh in Flammen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Feuerwehrleute ließen das Gebäude, das den Angaben nach durch ein angrenzendes Jugendhilfezentrum genutzt wird, kontrolliert abbrennen. Was in der Scheune gelagert wurde, war zunächst nicht bekannt. Es gab keine Verletzten.