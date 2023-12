Brand: Verdacht auf rechtsextrem motivierte Brandstiftung

Wächtersbach (dpa/lhe) - Nach dem Wohnhausbrand in Wächtersbach ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Verdachts auf Brandstiftung mit rechtsextremer Tatmotivation. Das teilte die Staatsanwaltschaft Hanau am Donnerstag mit. An mehreren Wänden innerhalb des ausgebrannten Hauses war der gesprühte Schriftzug «Ausländer raus» gefunden worden. Auch der Staatsschutz des zuständigen Polizeipräsidiums ermittelt.