Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung nach Wohnhausbrand

Wächtersbach (dpa/lhe) - Nach einem Wohnhausbrand in Wächtersbach (Main-Kinzig-Kreis) wird wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung ermittelt. Auch die Staatsschutzabteilung des zuständigen Polizeipräsidiums Südosthessens wurde einbezogen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten. Nähere Angaben dazu wurden in der Mitteilung nicht gemacht. Der Staatsschutz ermittelt beim Verdacht auf politisch motivierte Taten.