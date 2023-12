Ermittlungen nach Brand «stehen ganz am Anfang»

Wächtersbach (dpa/lhe) - Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln weiter wegen des Wohnhausbrands in Wächtersbach. Dort waren Hinweise auf eine rassistisch motivierte Brandstiftung gefunden worden. «Wir stehen ganz am Anfang», sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hanau am Mittwoch. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Auch die Staatsschutzabteilung des zuständigen Polizeipräsidiums ist einbezogen.

An mehreren Wänden des Hauses war der Schriftzug «Ausländer raus» entdeckt worden, wie die Stadt im Main-Kinzig-Kreis am Dienstag auf ihrer Internetseite mitgeteilt hatte. In dem Haus habe eine Familie aus Pakistan gewohnt, die seit vielen Jahren integriert im Stadtteil Wittgenborn lebe. Bei dem Feuer wurde niemand verletzt.