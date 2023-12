350.000 Euro Schaden bei Wohnhausbrand

Wächtersbach (dpa/lhe) - Der Brand eines Wohnhauses im Main-Kinzig-Kreis hat Schätzungen der Polizei zufolge etwa 350.000 Euro Schaden angerichtet. Menschen wurden bei dem Feuer in dem Gebäude im Wächtersbacher Ortsteil Wittgenborn nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt, wie das Polizeipräsidium Südosthessen mitteilte: Als das Feuer um kurz nach 1.00 Uhr in der Nacht zum Montag ausgebrochen sei, hätten sich keine Anwohnerinnen und Anwohner in dem Gebäude aufgehalten. Das Feuer habe sich rasch ausgebreitet. Die Feuerwehr sei bis in die Morgenstunden mit Löscharbeiten beschäftigt gewesen. Die Brandursache war zunächst unklar.