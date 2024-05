Mindestens 200.000 Euro Schaden bei Wohnhausbrand in Hofheim

Hofheim (dpa/lhe) - Bei einem Wohnhausbrand in Hofheim (Main-Taunus-Kreis) ist hoher Sachschaden entstanden. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer am Samstag im Bereich des Wintergartens aus und breitete sich schnell auf das gesamte Gebäude aus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Bewohner verließen das Gebäude rechtzeitig, es wurde niemand verletzt. Der Schaden am Haus wird auf etwa 200.000 bis 300.000 Euro geschätzt. Die Brandursache war zunächst unklar.