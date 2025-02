Sechsstelliger Schaden bei Wohnhausbrand

Buchen (Odenwald) (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einem Wohnhaus im Neckar-Odenwald-Kreis ist ein sechsstelliger Schaden entstanden. Das Einfamilienhaus in Buchen ist durch das Feuer unbewohnbar, wie die Polizei mitteilte. Laut den Ermittlern geriet ein mit Asche gefüllter Kunststoffeimer vor dem Haus am frühen Morgen in Brand. Das Feuer breitete sich aus und die Flammen griffen auf das Haus und den Dachstuhl über. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sprach von 150.000 bis 200.000 Euro Schaden.