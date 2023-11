Brand auf Schulgelände nach Böllerwurf: 100.000 Euro Schaden

Maintal (dpa/lhe) - Ein Böller hat in einem Gebäude auf einem Schulgelände in Maintal (Main-Kinzig-Kreis) einen Brand verursacht. Unbekannte sollen am Dienstagabend den Feuerwerkskörper durch eine zerbrochene Scheibe geworfen haben, wie ein Sprecher der Polizei in Offenbach mitteilte. Das Feuer habe in dem Gebäude, das von einem Jugendclub und mehreren Vereinen genutzt wird, einen Schaden von ungefähr 100.000 Euro verursacht.