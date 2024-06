Badegast an See durch Böllerwurf verletzt

Rodgau/Offenbach (dpa/lhe) - Ein Badegast in einem See in Rodgau ist bei einem Böllerwurf verletzt worden. Der 54-Jährige habe durch den explodierenden Feuerwerkskörper ein Knalltrauma erlitten und sei medizinisch behandelt worden, teilte die Polizei in Offenbach am Montag mit. Bislang unbekannte Täter hatten den Böller am frühen Sonntagabend über den Zaun in den FKK-Bereich des Strandbads geworfen. Laut Polizei hatten Zeugen angegeben, es habe sich um Jugendliche gehandelt. Ermittelt wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.