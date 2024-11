Eier, Böller und eine Waffe - über 80 Einsätze zu Halloween

Darmstadt (dpa/lhe) - Statt sie mit Süßigkeiten zu begrüßen, soll am Halloween-Abend ein Mann in Südhessen eine Gruppe Jugendlicher beim Öffnen seiner Tür mit einer Gaspistole bedroht haben. Nach derzeitigem Kenntnisstand habe die Gruppe von vier jungen Leuten mehrfach an einer Tür in Reichelsheim geklingelt, teilte die Polizei mit. Als ein 28-Jähriger öffnete, soll er einen der draußen Wartenden mit der Pistole bedroht haben. Die alarmierten Beamten durchsuchten den Angaben zufolge die Wohnung und stellten eine Waffe sicher.