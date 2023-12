Polizist bei Böllerwurf rund um Volleyballspiel verletzt

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein Polizist ist durch einen Böllerwurf am Rand eines Volleyballspiels in Wiesbaden am Mittwochabend leicht verletzt worden. Wie die Polizei in der Nacht zu Donnerstag mitteilte, wurden aus einer großen Gruppe anreisender Fans heraus Böller und Signalfackeln gezündet. Die Gruppe sei auf dem Weg zu dem Spiel in einer Sporthalle gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei. Insgesamt seien 50 bis 60 Polizisten im Einsatz gewesen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.