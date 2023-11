Eierwürfe und Sachbeschädigung: Viele Einsätze an Halloween

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eierwürfe, Sachbeschädigungen und ein Angriff mit einer Pfefferpistole: Die Polizei in Hessen hatte an Halloween so manchen Einsatz. Überwiegend handelte es sich aber um eher harmlose Delikte, wie Polizeisprecherinnen und -sprecher aus verschiedenen Landesteilen am Mittwoch mitteilten.

Eine Gruppe Jugendlicher beispielsweise soll am Dienstagabend in Frankfurt Eier und Böller auf eine Straße und verschiedene Grundstücke geworfen haben. Von einem 52-Jährigen konfrontiert, soll ein 17-Jähriger diesem mit einer Pfefferpistole ins Gesicht geschossen und ihn leicht verletzt haben, wie die Frankfurter Polizei mitteilte. Der 17-Jährige sei festgenommen worden, habe dabei aber Widerstand geleistet und die Beamten beleidigt. «Ansonsten war es überschaubar und friedlich», sagte ein Sprecher der Polizei in Frankfurt.