Blitze, Donner und Regen in Hessen bis zum Wochenende

Offenbach (dpa/lhe) - Es blitzt, donnert und regnet in Hessen bis zum Wochenende. Am Mittwoch macht sich im Verlauf des Tages bei maximal 19 bis 26 Grad gebietsweise schauerartiger Regen breit, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Dazu kommen demnach vereinzelt Gewitter, die lokal Starkregen, Hagel und starke bis stürmische Böen von bis zu 70 Kilometern pro Stunde mitbringen können. Für möglich, aber gering wahrscheinlich halten die Meteorologen zudem örtliche Unwetter zum Abend hin. Nachts kann es mehrstündigen Starkregen geben.