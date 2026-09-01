Blitzerfoto entlarvt Verdächtigen nach riskanter Flucht
Ein Blitzerfoto führt die Ermittler zum Tatverdächtigen: Nach einer wilden Flucht vor einer Kontrolle sitzt ein 19-Jähriger jetzt in U-Haft. Er soll zwei Polizisten in Gefahr gebracht haben.
Limburg (dpa/lhe) - Er soll während einer riskanten Flucht vor einer Verkehrskontrolle auf zwei Polizisten zugefahren sein - jetzt hat die Polizei den 19 Jahre alten Tatverdächtigen gefasst. Er sei bereits am späten Freitagabend in Wiesbaden festgenommen worden, teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft Limburg mit.
Gegen den Mann wird wegen des Verdachts der versuchten Tötung von Polizeibeamten ermittelt. Er war mit einem Foto aus einem Blitzer gesucht worden. Bereits am Samstag sei der 19-Jährige einem Richter des Amtsgerichts Limburg vorgeführt worden, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft anordnete.
Polizisten gaben auch Schuss ab
Nach einer früheren Polizeimitteilung war ein mit drei Personen besetztes Auto am 19. August in Limburg bei einer Verkehrskontrolle davongefahren. Zuvor soll der Wagen am selben Tag in Wiesbaden gestohlen worden sein. Nach Polizeiangaben war der Fahrer in Richtung Limburg-Staffel davongerast.
Dabei soll er unter anderem über Gehwege und einen Kreisverkehr gefahren sein. In einer Sackgasse hatte das Auto den Angaben zufolge wenden müssen. Dabei soll der Fahrer unmittelbar auf zwei Polizeibeamte zugefahren sein, die sich dem Auto zu Fuß genähert hätten. Die Beamten hätten durch Ausweichen verhindern können, dass der Wagen sie erfasste. Auch einen Schuss gaben sie in diesem Zusammenhang ab. Der Autofahrer war in unbekannte Richtung geflüchtet. Die Polizisten waren unverletzt geblieben.