Reitlehrerin auf Pferd sorgt für ungewöhnliches Blitzerfoto

Freiburg (dpa) - Eine Reitlehrerin aus Freiburg hat mit ihrem Pferd für ein ungewöhnliches Blitzerfoto gesorgt. Der mobile Tempomesser stand an der Straße vor der Reitschule von Martina Scherrer. Dort gilt Tempo 10, wie die Reitlehrerin sagte. Regelmäßig seien Autos und Radfahrer dort aber schneller unterwegs. Den Blitzer begrüße sie also. Und eine Idee kam ihr dabei auch noch. Sie testete ihr eigenes Pferd – eine 20 Jahre alte Stute.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Um den Blitzer auszulösen, musste eine reflektierende Nierendecke her, die dem Pferd vorn umgebunden wurde, um ein Nummernschild zu imitieren. Der erste Versuch mit einer kleinen Warnweste und Reflektoren an den Beinen des Tieres habe nicht funktioniert. In Trabgeschwindigkeit wurde der Blitzer schließlich ausgelöst.