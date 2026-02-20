Freiburg

Reitlehrerin auf Pferd sorgt für ungewöhnliches Blitzerfoto

Mit einer reflektierenden Decke auf dem Pferd löste eine Reitlehrerin einen Blitzer aus - absichtlich. Warum sie trotzdem keinen Strafzettel erwartet.

In Freiburg ist ein ungewöhnliches Blitzerfoto entstanden. (Symbolbild) Foto: Pia Bayer/dpa
In Freiburg ist ein ungewöhnliches Blitzerfoto entstanden. (Symbolbild)

Freiburg (dpa) - Eine Reitlehrerin aus Freiburg hat mit ihrem Pferd für ein ungewöhnliches Blitzerfoto gesorgt. Der mobile Tempomesser stand an der Straße vor der Reitschule von Martina Scherrer. Dort gilt Tempo 10, wie die Reitlehrerin sagte. Regelmäßig seien Autos und Radfahrer dort aber schneller unterwegs. Den Blitzer begrüße sie also. Und eine Idee kam ihr dabei auch noch. Sie testete ihr eigenes Pferd – eine 20 Jahre alte Stute.

Um den Blitzer auszulösen, musste eine reflektierende Nierendecke her, die dem Pferd vorn umgebunden wurde, um ein Nummernschild zu imitieren. Der erste Versuch mit einer kleinen Warnweste und Reflektoren an den Beinen des Tieres habe nicht funktioniert. In Trabgeschwindigkeit wurde der Blitzer schließlich ausgelöst.

Einen amtlichen Brief wegen des Geschwindigkeitsvergehens vom vergangenen Freitag habe Scherrer bisher nicht erhalten. Eine Sprecherin der Stadt Freiburg teilte auf Anfrage mit, dass die Reitlehrerin mit ihrem Pferd tatsächlich geblitzt worden sei. Einen Strafzettel und ein Bußgeld habe sie in diesem Fall allerdings nicht zu befürchten. Zuerst berichtete die «Badische Zeitung».

