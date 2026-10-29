Blutreserven im Südwesten werden knapp

Stuttgart (dpa/lsw) - Die erste Erkältungswelle und die Herbstferien machen dem Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Baden-Württemberg-Hessen zu schaffen. Die Vorräte reichen derzeit für deutlich weniger als drei Tage - nötig wären Bestände für vier bis fünf Tage, wie der Blutspendedienst mitteilte. Aktuell würden Blutspenden dringend benötigt.

Grippale Infekte und Ferienzeiten führten erfahrungsgemäß dazu, dass weniger Menschen Blut spendeten, hieß es in der Mitteilung. Der Bedarf in den Kliniken bleibe dagegen aber konstant hoch. Blutpräparate würden unter anderem nach Unfällen, bei Operationen und Geburten sowie zur Behandlung schwerer Erkrankungen benötigt, insbesondere bei Krebs.

Konserven sind nicht lange haltbar

«Deshalb appellieren wir an alle gesunden Menschen, jetzt einen Blutspendetermin zu vereinbaren», erklärte eine Sprecherin des Blutspendedienstes. In Deutschland werden den Angaben zufolge täglich rund 15.000 Blutspenden benötigt, in Baden-Württemberg und Hessen sind es etwa 3.000.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum