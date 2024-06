DRK zu Blutspenden: «Demografischer Wandel wird uns treffen»

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Anlässlich des Weltblutspendetags an diesem Freitag (14. Juni) ruft Hessens Gesundheitsministerin Diana Stolz dazu auf, auch in der Sommer- und Urlaubszeit Blut zu spenden. «Regelmäßig wird in den Sommermonaten die Versorgung mit Blutkonserven knapp, da es keine künstlichen Alternativen für Blut gibt», sagte die CDU-Politikerin. Laut den Angaben werden in Deutschland täglich zwischen 14.000 und 15.000 Blutspenden benötigt, um eine sichere Versorgung gewährleisten zu können.