Sommerferienzeit: Zu wenige Blutspenden in Hessen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In Hessen werden laut Deutschem Roten Kreuz (DRK) allmählich die Blutkonserven knapp. «Wir haben etwa 10 bis 15 Prozent weniger Spenden, als wir für die Versorgungssicherheit bräuchten», sagte Martin Oesterer vom Blutspendedienst des DRK. Die Nachfrage der Kliniken sei aktuell höher als das Angebot an Blutkonserven, insbesondere bei den Blutgruppen A negativ und 0 negativ.

«Es ist jeden Sommer so, dass Spender in den Ferien sind», sagte Oesterer. Wer in einem Malaria-Risikogebiet wie Thailand im Urlaub war, darf danach außerdem sechs Monate lang nicht spenden. Hinzu seien in diesem Sommer die Fußball-EM und die Olympischen Sommerspiele gekommen: Beispielsweise hätten einige Fußballspiele zu den Zeiten stattgefunden, zu denen sonst viele Menschen in die Spendezentren kämen, so Oesterer.