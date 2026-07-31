Scheibe eingeschlagen

Blutspur führt Polizei zu mutmaßlichem Einbrecher

Eine Blutspur, ein blutverschmiertes Fahrrad und ein Krankenhausbesuch: Wie die Polizei dem Verdächtigen auf die Spur kam.

Die Polizei ermittelt im Falle eines versuchten Einbruchs. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa
Die Polizei ermittelt im Falle eines versuchten Einbruchs. (Symbolbild)

Haslach im Kinzigtal (dpa/lsw) - Eine Blutspur hat die Polizei im Ortenaukreis zu einem mutmaßlichen Einbrecher geführt. Der 25-Jährige soll versucht haben, in die Filiale eines Postunternehmens in Haslach im Kinzigtal einzubrechen. Der 25 Jahre alte Verdächtige soll eine Scheibe eingeschlagen haben, um sich Zutritt zu verschaffen, wie ein Polizeisprecher sagte. Dabei habe er sich an der Hand verletzt und sein Vorhaben abgebrochen. Anschließend flüchtete er mit dem Fahrrad.

Beamte des Polizeireviers Haslach entdeckten die beschädigte Filiale sowie eine Blutspur, die sie bis zur Wohnanschrift des Mannes verfolgten. Dort fanden sie ein blutverschmiertes Fahrrad. Kurz darauf meldete sich ein Angehöriger des Verletzten bei der Polizei und teilte mit, dass sich dieser in einem nahegelegenen Krankenhaus befinde. Die genauen Umstände und ob der 25-Jährige tatsächlich für die Tat in der Nacht verantwortlich ist, sind nun Gegenstand der Ermittlungen.

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