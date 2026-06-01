Kriminalität

Blutspur führt Polizei zu mutmaßlichem Einbrecher

Ein 34-jähriger Mann bricht in die Orangerie in Bad Homburg ein - dabei verletzt er sich selbst. Dadurch kommt ihm die Polizei letztlich auf die Spur.

Aufgrund seiner eigenen Blutspur konnte die Polizei den Tatverdächtigen festnehmen. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa
Aufgrund seiner eigenen Blutspur konnte die Polizei den Tatverdächtigen festnehmen. (Symbolbild)

Bad Homburg (dpa/lhe) - Nach einem Einbruch in die Orangerie in Bad Homburg hat die Polizei einen 34 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen - geholfen hat dabei eine Blutspur. Denn der Mann hatte sich bei der Tat verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Blutspur führte die Beamten bis zu seinem Wohnhaus.

Die Einsatzkräfte seien am frühen Morgen wegen einer eingeschlagenen Tür an der Orangerie alarmiert worden. Am Tatort habe man Einspruchsspuren sowie Blutspuren des Täters gefunden, die auch auf der Straße davor verteilt waren. Die Polizei folgte den Spuren und nahm den 34-Jährigen fest. Für die Dauer der Fahndung mussten mehrere Straßenabschnitte gesperrt werden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Einbrecher stehlen Schmuck von Juwelier in Bad Homburg
Täter auf der Flucht

Einbrecher stehlen Schmuck von Juwelier in Bad Homburg

Mitten in der Nacht schlagen zwei Männer zu: Von Zehntausende Euro wertvollem Schmuck fehlt jede Spur. Die Polizei setzt auf Hinweise aus der Bevölkerung.

18.05.2026

Messerattacke in Bad Homburg – 33-Jähriger schwer verletzt
Polizei fahndet nach Tätern

Messerattacke in Bad Homburg – 33-Jähriger schwer verletzt

Mit Schlägen und einem Messer gehen zwei Männer auf einen 33-Jährigen los. Anschließend fliehen sie. Die Hintergründe der Tat sind unklar.

15.09.2025

Vier Verletzte bei Brand in Altenheim in Bad Homburg
Feuerwehr

Vier Verletzte bei Brand in Altenheim in Bad Homburg

In der Decke eines Alten- und Pflegeheims bricht ein Feuer aus. Teile des Gebäudes sind vorerst nicht mehr bewohnbar - nicht nur wegen des Rauchs.

03.07.2025

Frau nach Küchenbrand in Bad Homburg verletzt
Brände

Frau nach Küchenbrand in Bad Homburg verletzt

In einer Küche fängt es an zu brennen. Die Bewohnerin kommt mit Verdacht auf schwere Rauchvergiftung in ein Krankenhaus.

24.03.2025

Mörfelden-Walldorf

Rote Jacke führt Polizei auf Spur von mutmaßlichem Räuber

17.07.2023