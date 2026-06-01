Blutspur führt Polizei zu mutmaßlichem Einbrecher
Ein 34-jähriger Mann bricht in die Orangerie in Bad Homburg ein - dabei verletzt er sich selbst. Dadurch kommt ihm die Polizei letztlich auf die Spur.
Bad Homburg (dpa/lhe) - Nach einem Einbruch in die Orangerie in Bad Homburg hat die Polizei einen 34 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen - geholfen hat dabei eine Blutspur. Denn der Mann hatte sich bei der Tat verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Blutspur führte die Beamten bis zu seinem Wohnhaus.
Die Einsatzkräfte seien am frühen Morgen wegen einer eingeschlagenen Tür an der Orangerie alarmiert worden. Am Tatort habe man Einspruchsspuren sowie Blutspuren des Täters gefunden, die auch auf der Straße davor verteilt waren. Die Polizei folgte den Spuren und nahm den 34-Jährigen fest. Für die Dauer der Fahndung mussten mehrere Straßenabschnitte gesperrt werden.