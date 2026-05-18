Täter auf der Flucht

Einbrecher stehlen Schmuck von Juwelier in Bad Homburg

Mitten in der Nacht schlagen zwei Männer zu: Von Zehntausende Euro wertvollem Schmuck fehlt jede Spur. Die Polizei setzt auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa
Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (Symbolbild)

Bad Homburg (dpa/lhe) - Einbrecher haben Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro aus einem Juweliergeschäft in Bad Homburg (Hochtaunuskreises) gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, hatten sich die beiden männlichen, dunkel bekleideten Täter in der Nacht zunächst gewaltsamen Zugang zum Geschäft verschafft. Einer von ihnen habe danach den Schmuck aus dem Verkaufsraum entwendet. Anschließend seien die beiden in einem weißen Auto geflüchtet, hieß es. 

Allein den verursachten Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 25.000 Euro. Die Behörde nahm die Ermittlungen auf und sucht nach Zeugen.

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