Einbrecher stehlen Schmuck von Juwelier in Bad Homburg
Mitten in der Nacht schlagen zwei Männer zu: Von Zehntausende Euro wertvollem Schmuck fehlt jede Spur. Die Polizei setzt auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Bad Homburg (dpa/lhe) - Einbrecher haben Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro aus einem Juweliergeschäft in Bad Homburg (Hochtaunuskreises) gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, hatten sich die beiden männlichen, dunkel bekleideten Täter in der Nacht zunächst gewaltsamen Zugang zum Geschäft verschafft. Einer von ihnen habe danach den Schmuck aus dem Verkaufsraum entwendet. Anschließend seien die beiden in einem weißen Auto geflüchtet, hieß es.
Allein den verursachten Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 25.000 Euro. Die Behörde nahm die Ermittlungen auf und sucht nach Zeugen.