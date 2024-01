Einbrecher stehlen Goldschmuck beim Juwelier

Butzbach (dpa/lhe) - Einbrecher haben aus einem Juweliergeschäft in Butzbach Goldschmuck im Wert von etwa 110.000 Euro gestohlen. Zudem hätten die bislang unbekannten Täter an der Tür einen Schaden von 2000 Euro angerichtet, teilte die Polizei in Gießen am Montag mit. Sie waren am frühen Samstagmorgen in das Geschäft eingebrochen und nach wenigen Minuten mit der Beute geflüchtet. Weitere Informationen waren zunächst nicht bekannt.