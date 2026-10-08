Blutüberströmt beim Nachbarn geklopft - Mann bricht zusammen

Stuttgart (dpa) - Eine Szene wie aus einem Horrorfilm: Blutüberströmt klopft ein Mann in Stuttgart bei seinem Nachbarn an die Wohnungstür - und sackt kurz darauf zusammen. Der 26-Jährige liegt nun mit schweren Verletzungen im Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Auch einen Tag nach dem mysteriösen Vorfall gibt es zunächst keine neuen Erkenntnisse. Die Ermittlungen liefen weiter, sagte ein Polizeisprecher. Weitere Details nannte er nicht.