Blutüberströmt beim Nachbarn geklopft - Mann bricht zusammen
Frühmorgens klopft es, an der Tür steht ein blutverschmierter Mann. Bevor er sich dem Nachbarn erklären kann, bricht er zusammen. Was sind die Hintergründe?
Stuttgart (dpa) - Eine Szene wie aus einem Horrorfilm: Blutüberströmt klopft ein Mann in Stuttgart bei seinem Nachbarn an die Wohnungstür - und sackt kurz darauf zusammen. Der 26-Jährige liegt nun mit schweren Verletzungen im Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Auch einen Tag nach dem mysteriösen Vorfall gibt es zunächst keine neuen Erkenntnisse. Die Ermittlungen liefen weiter, sagte ein Polizeisprecher. Weitere Details nannte er nicht.
Der Vorfall ereignete sich nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwochmorgen gegen 5.30 Uhr. Der Mann war zu einem Nachbarn gelaufen, der ihm die Tür öffnete, dann brach der 26-Jährige zusammen. Der Nachbar alarmierte den Rettungsdienst.
Wie der junge Mann zu seinen Verletzungen kam, blieb zunächst offen. Auch zu den Hintergründen einer möglichen Tat und einem möglichen Tatverdächtigen machten die Ermittler zunächst keine Angaben. Die Kriminalpolizei Stuttgart übernahm die Ermittlungen. Zeuginnen und Zeugen wurden um Hinweise gebeten.