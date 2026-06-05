U-Haft

Mann klopft bei Nachbar und greift ihn mit Handbeil an

Es klingt wie die Szene aus einem Horrorfilm: Ohne Vorahnung öffnet ein Mann seine Wohnungstür. Davor steht sein Nachbar mit einem Beil in der Hand und greift den Mann direkt an.

Die Polizei nahm den Verdächtigen widerstandslos fest. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Die Polizei nahm den Verdächtigen widerstandslos fest. (Symbolbild)

Estenfeld (dpa) - Mit einem Handbeil in der Hand hat ein Mann bei seinem Nachbarn in Unterfranken geklopft und ihn dann angegriffen. Nun sitzt der 59 Jahre alte Verdächtige wegen eines versuchten Tötungsdelikts in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. 

Als der 55 Jahre alte Nachbar seine Wohnungstür in Estenfeld bei Würzburg am späten Mittwochabend öffnete, soll der Mann ihn direkt angegriffen haben. Das Opfer erlitt mehrere Schnitt- und Schürfwunden am Oberkörper. Schließlich habe der Mann in seine Wohnung flüchten und die Tür verschließen können. Eine Frau, die sich mit dem Opfer in der Wohnung aufhielt, habe den Notruf gewählt. 

Der 59-Jährige sei kurz darauf mit einem Messer zurückgekommen und habe versucht über ein Fenster erneut in die Wohnung einzudringen. Von den Beamten konnte er dann aber widerstandslos festgenommen werden. Sanitäter brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Dieses habe er noch am selben Tag wieder verlassen können, sagte eine Polizeisprecherin. 

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Warum der Verdächtige mit dem Handbeil vor der Tür seines Nachbarn aufschlug, blieb zunächst unklar. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

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