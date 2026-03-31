Betrunkener bedroht Polizisten mit Beil
Polizeieinsatz in einem Mehrfamilienhaus: Ein alkoholisierter Mann mischt sich aggressiv ein. Was passiert dann?
Kassel (dpa/lhe) - Bei einem Polizeieinsatz in Kassel ist ein Beamter von einem alkoholisierten Mann mit einem Beil bedroht worden. Der betrunkene 44-Jährige habe das Beil erst fallengelassen, nachdem mehrere Streifen und ein Diensthund angerückt seien, teilte das Polizeipräsidium mit. Die Beamten waren am Montagabend in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Niederzwehren im Einsatz gewesen, als der bis dahin unbeteiligte 44-Jährige aus seiner Wohnung im darüberliegenden Stockwerk erschien, die Beamten beleidigte und mit dem Beil bedrohte, wie es hieß. Er wurde festgenommen.