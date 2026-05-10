Polizei stoppt aggressive Betrunkene in Sportwagen

Bad Camberg (dpa/lhe) - Zwei alkoholisierte Männer haben in Bad Camberg im Landkreis Limburg-Weilburg einen größeren Polizeieinsatz verursacht. Die 35 und 43 Jahre alten Insassen eines Sportwagens seien einer Zeugin am Samstagabend bereits alkoholisiert an einer Tankstelle aufgefallen, teilte die Polizei Limburg mit. Dort hätten die beiden große Mengen Alkohol gekauft.

Eine alarmierte Polizeistrafe traf die Männer dann mitsamt dem Sportwagen auf dem Parkplatz eines nahegelegenen Supermarktes an, wo der 43-jährige Fahrer und der 35-jährige Beifahrer neben dem Auto getanzt haben sollen. Die Betrunkenen reagierten hätten sofort aggressiv auf die Beamten reagiert und sich deren Anweisungen widersetzt.

Betrunkener 35-Jähriger bedroht Polizeibeamte mit Tod

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