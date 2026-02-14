Betrunkene sorgen für doppelten Polizeieinsatz in Biberach
Bierflaschen, Zwiebelglas und abgerissene Wischer: In Biberach sorgten zwei stark betrunkene Männer für Chaos – und zwei Polizeieinsätze in einer einzigen Straße.
Biberach an der Riß (dpa/lsw) - Ein alkoholisierter Mann hat in Biberach an der Riß mehrere Autos beschädigt und für einen Polizeieinsatz gesorgt. Kurz darauf stoppten die Beamten in derselben Straße einen weiteren stark betrunkenen Fahrer, wie es in einer Mitteilung heißt.
Der alkoholisierte 64-Jährige warf demnach erst mehrere Bierflaschen sowie ein Glas mit eingelegten Zwiebeln auf die Fahrbahn. Anschließend riss er an drei Autos die Heckscheibenwischer ab. Eine Streife beendete den Vorfall und erteilte dem Mann einen Platzverweis. Gegen ihn wird wegen Sachbeschädigung ermittelt, wie die Polizei mitteilte.
Alkoholtest deutlich positiv
Während die Beamten die Straße von Scherben befreiten, kam ein 42-jähriger Autofahrer hinzu. Die Beamten sprachen ihn an, wiesen ihn auf die Scherben auf der Straße hin und baten ihn, kurz zu warten. Während des Gesprächs bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch, führten einen Test durch und stellten einen Wert fest, der deutlich über der absoluten Fahruntüchtigkeit lag. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben und seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, so die Polizei.