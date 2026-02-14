Betrunkene sorgen für doppelten Polizeieinsatz in Biberach

Biberach an der Riß (dpa/lsw) - Ein alkoholisierter Mann hat in Biberach an der Riß mehrere Autos beschädigt und für einen Polizeieinsatz gesorgt. Kurz darauf stoppten die Beamten in derselben Straße einen weiteren stark betrunkenen Fahrer, wie es in einer Mitteilung heißt.

Der alkoholisierte 64-Jährige warf demnach erst mehrere Bierflaschen sowie ein Glas mit eingelegten Zwiebeln auf die Fahrbahn. Anschließend riss er an drei Autos die Heckscheibenwischer ab. Eine Streife beendete den Vorfall und erteilte dem Mann einen Platzverweis. Gegen ihn wird wegen Sachbeschädigung ermittelt, wie die Polizei mitteilte.

Alkoholtest deutlich positiv