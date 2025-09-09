Fünfstelliger Sachschaden

Mannheim: Alkoholisierter Audi-Fahrer verursacht Auffahrunfall

Neben dem 50-Jährigen waren noch drei weitere Fahrzeuge involviert.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw auf den Citroën eines 36-Jährigen geschoben, der wiederum auf einen Golf eines 70-jährigen Mannes manövriert wurde. Foto: Adobe Stock
Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw auf den Citroën eines 36-Jährigen geschoben, der wiederum auf einen Golf eines 70-jährigen Mannes manövriert wurde.
