Alkoholisierter Fahrer verursacht Unfall

In den frühen Morgenstunden hat sich gegen 4 Uhr in der Hochstraße in Höchst im Odenwald ein Verkehrsunfall mit mehreren beschädigten Fahrzeugen ereignet. Vermutlich aufgrund von Alkoholeinfluss steuerte ein 24-jähriger Mann aus Höchst seinen VW Golf in einer Seitenstraße auf zwei am Fahrbahnrand abgestellte Fahrzeuge. Diese wurden hierdurch erheblich beschädigt.