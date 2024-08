Unfall in Abtsteinach: Mercedes-Fahrer flüchtet nach Spiegelkollision

Am Sonntag hat sich gegen 16.05 Uhr in Abtsteinach in der Ortsstraße, in Höhe der Einmündung des Vöckelsbacher Weges, ein Verkehrsunfall ereignet. Die 33-jährige Fahrerin eines blauen Opel Corsa stand an der Einmündung und wollte einen entgegenkommenden Mercedes-PKW vorbeifahren lassen, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.